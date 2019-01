Potres v bližini Ravene z magnitudo 4,6 čutili tudi v Sloveniji

V bližini italijanske Ravene so zabeležili zmeren potresni sunek z magnitudo 4,6. Žarišče potresa je bilo 250 kilometrov jugozahodno od Ljubljane, tresenje tal pa so čutili tudi prebivalci zahodne in osrednje Slovenije. O škodi in žrtvah ne poročajo, so pa šole v Raveni iz preventivnih razlogov zaprte.

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ponoči ob 0.04 zabeležili zmeren potresni sunek. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 250 kilometrov jugozahodno od Ljubljane, v bližini Ravene v Italiji, so sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje. Potres pa so čutili prebivalci zahodne in osrednje Slovenije, predvsem v višjih nadstropjih. Žarišče potresa je bilo 11 kilometrov vzhodno od Ravene na globini 25 kilometrov, je sporočil italijanski inštitut za geofiziko in vulkanologijo (Ingv). Preliminarno ocenjena magnituda potresa je bila 4,8, intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju pa ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici. Potres je imel magnitudo 4,6, ob obali Emilije-Romanje pa mu je sledilo nekaj šibkejših popotresnih sunkov. O škodi ali žrtvah ne poročajo, so pa mnogi prebivalci iz strahu odšli na ulice in se ponoči niso vrnili domov. Šole v Raveni so iz preventivnih razlogov danes zaprte.