Potres v Turčiji in Siriji: reševanje otežujejo vremenske razmere

Turčijo in Sirijo je stresel uničujoč potres, število žrtev narašča iz ure v uro, na stotine ljudi pa je ujetih pod ruševinami. Že zdaj je število umrlih preseglo 1700 ljudi. Zemlja se je stresla 6. februarja ob drugi uri in 17 minut, na globini 17,9 kilometra blizu mesta Gaziantep blizu turško-sirske meje. Magnituda je bila 7,8 po ameriških in 7,4 po turških podatkih in gre za najmočnejši potres v Turčiji po letu 1939. Glavnemu sunku je sledilo več kot 100 popotresnih sunkov z magnitudami med 3,3 in 6,7. Nekaj ur po prvem sunku je na jugovzhodu Turčije sledil še en močan potres z magnitudo 7,5, tokrat na globini 10 kilometrov. Prizadetih je deset turških mest, v katerih pa vremenske razmere otežujejo reševanje. V Gaziantepu gre za močno sneženje, v Kahramanmarasu pa dežuje. Zaradi vetra, dežja in snega v Istanbulu ter močnega sneženja v Ankari so preklicani poleti od tam na vzhod Turčije. V Siriji na območju, ki ga nadzoruje vlada, v bolnišnicah primanjkuje prostora in krvi, potres naj bi poškodoval tudi glavno sirsko mesto Damask. Posnetki, ki prihajajo iz Turčije in Sirije, kažejo popolno uničenje.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 04:53 audio-control-play-line Iz 24UR: Potres z magnitudo 7,8 v Turčiji in Siriji 02:16 audio-control-play-line Iz 24UR: Potres v Turčiji icon-chevron-left icon-chevron-right