Potres z magnitudo do 6,3 rušil predvsem stare hiše

Osrednjo Grčijo je v sredo stresel močan potres z magnitudo 6,3, prav tako močan kot konec decembra na Hrvaškem v Petrinji. Potres so občutili tudi v prestolnicah Severne Makedonije, Kosova in Črne gore. Žarišče potresa je bilo v bližini mesta Larisa, 350 kilometrov severno od Aten. Potresu, ki se je zgodil okoli poldneva, so sledili še močni popotresni sunki. Kljub hudo poškodovanim in porušenim hišam pa k sreči niso zabeležili žrtev.

icon-expand