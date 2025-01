Potres z magnitudo 6,8 stresel osrednji del Tibeta

Najmanj 126 smrtnih žrtev in 188 ranjenih je terjal močan potres, ki je stresel jugozahod Kitajske. Z magnitudo 6,8 je stresel območje Tibeta in sredi zime poškodoval najmanj 1000 domov. Da tam trenutno ni Slovencev, so nam potrdili iz turističnih agencij Shappa in Palma, na zunanjem ministrstvu pa sporočili, da se za pomoč nanje ali veleposlaništvo v Pekingu ni obrnil nihče.