V Kočevju zaposlili 11 zdravnikov z območja nekdanje Jugoslavije

Da v Sloveniji primanjkuje zdravnikov in zobozdravnikov, ni novi podatek, kot tudi ne, da si pomagamo primanjkljaj nadomestiti z zdravniki iz držav nekdanje Jugoslavije. Lani je za priznanje poklicnih kvalifikacij zaprosilo 123 zdravnikov in zobozdravnikov ter 136 drugih zdravstvenih delavcev. Ker pa so bili postopki dolgotrajni, so marsikoga odvrnili od pridobivanja poklicne kvalifikacije. Sedaj naj bi bilo drugače, saj je vlada potrdila predlog zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij v zdravstvu, ki bo te postopke skrajšal. Odločitev pozdravljajo tudi v ZD Kočevje, kjer so iz držav nekdanje Jugoslavije pripeljali 11 zdravnikov, s katerimi so zelo zadovoljni.