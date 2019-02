Potrjen vzrok smrti, Smiljana ni več osumljena, pač pa tudi uradno obdolžena

Po tem ko so znani uradni rezultati obdukcije Jasmine Dominić , so pristojni 'prekvalificirali' tudi status njene sestre Smiljane Srnec . Ta tako ni več osumljena, pač pa je po pravni terminologiji obdolžena, poroča portal 24Sata.

Predstavnik varaždinskega sodišča Darko Galić je za HRT potrdil, da je Državno odvetništvo v Varaždinu izdalo odločbo o preiskavi obdolžene. Srnčeva je tako osumljena, da je poleti leta 2000 v družinski hiši v Palovcu s trdim predmetom Jasmino večkrat udarila po glavi in ji tako večkrat zlomila lobanjo, kar je vodilo do smrti, je dejal Galić.

Poudaril pa je, da to ne pomeni, da lahko Državno odvetništvo že danes začne z zasliševanjem prič, preiskavo dokazov in vodenjem drugih postopkov. Obstaja namreč pravica do pritožbe zoper sprejeto odločbo in preiskava se bo lahko nadaljevala, ko bo odločitev odvetništva postaja pravnomočna. Rok za vložitev pritožbe je osem dni od vročitve odločbe osumljeni in njenemu zagovorniku.

Glede na posebne okoliščine, bo državno odvetništvo nato določilo potek preiskave in vrstni red zaslišanja prič.