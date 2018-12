"Izvedli bomo mirno in urejeno, ampak tudi temeljito in radikalno transformacijo,"je obljubil ob začetku šestletnega mandata.

"Morda se zdi pretenciozno ali pretirano, da to rečem, ampak danes ni le začetek nove vlade. To je začetek spremembe političnega režima," je dejal prvi levi predsednik v moderni zgodovini države, ko je zaprisegel pred kongresom.

Po uradni zaprisegi je Andres Manuel Lopez Obrador na osrednjem trgu v Ciudad de Mexico sodeloval na drugi slovesnosti ob zaprisegi, ki si jo je zamislil sam. Tam ga je šaman obredno očistil s kadili in cvetjem ter mu predal simbolno šamansko palico. "Potrjujem svojo obljubo, da ne bom lagal, ropal ali izdal Mehičanov," je dejal novopečeni predsednik na slovesnosti.

Lopez Obrador je na predsedniških volitvah v začetku julija zmagal s 53 odstotki podpore državljanov, ki so jih prepričale njegove obljube o novih pristopih v boju proti kriminalu, revščini in korupciji.

A s svojimi obljubami ni prepričal vseh. Mnogi glasni kritiki mu namreč očitajo, da so njegove metode preveč radikalne in avtoritativne. Kljub obljubam o podjetjem prijaznim politikam, pa so mehiške delnice in državna valuta izgubile na vrednosti.

Novi predsednik je z zaprisego od svojega predhodnika Enriqueja Pena Nieta prejel tudi kar nekaj nerešenih težav. Država se utaplja v korupciji ter nasilju, ki je povezan z vojno proti drogam in kartelom. Ob tem pa se je ob meji z ZDA zbralo še 6000 migrantov, ki bežijo pred revščino in nasiljem. Na krhkih temeljih so od nastopa mandata ameriškega predsednika Donalda Trumpa tudi diplomatski odnosi s severno sosedo.

A Lopez Obrador naj bi imel odgovore na vse težave. V okviru svojih predvolilnih obljub je že izpolnil eno, in sicer je v soboto vrata rezidence predsednika Los Pinos odprl za javnost. Sam namreč ne namerava živeti v "hiši strahov", kot jo imenuje, in je stavbo raje spremenil v kulturni center.