Potovanje v času epidemije: le nujne poti, precej dražji prevozi do letališč

"Opažamo, da potujejo ljudje, ki morajo potovati. V glavnem iz službenih, družinskih razlogov, tudi kakšni športniki," praviBrigita Zorec s Fraporta Slovenija. In tudi vodja konzularnega sektorja na ministrstvu za zunanje zadeve Andrej Šteropaža, da so ljudje bolj odgovorni."Ljudje se bolj premišljeno odločajo za pot in zlasti manj potujejo," pravi in dodaja, da je to tudi bistvo njihovih sporočil: "da naj vsakdo zares premisli, ali je tisto potovanje res tako zelo nujno in neobhodno."

Konzularna služba evakuacijskih letov ne organizira več

Šter je v prvem valu epidemije, ko so se državne meje začele zapirati, Slovence reševal iz tujine. A danes turistov, ki bi brezglavo in na vsak način želeli odpotovati, kot se je to dogajalo spomladi, ni več, pojasnjuje Šter."Če primerjamo klientelo, ki je potovala spomladi, je zdaj zlasti več želja po združevanju s sorodniki,"pravi.

"Verjetno bo nekoliko več prihodov domov, se pravi ljudi, ki so v tujini bodisi zaradi dela, študija, in bodo med prazniki obiskali svojce," meni Zorčeva. Šter pri tem opozarja, da je v tem času težko odpotovati, a da se bo morda še težje vrniti, saj se lahko razmere vmes dodatno zaostrijo."Svetujemo, da se vsakdo odpravi tja in tako daleč, da bo lahko sam in v lastni organizaciji pripotoval nazaj, tudi če se mu morda kaj zalomi," priporoča.