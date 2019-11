Puolanka, najbolj pesimističen kraj na svetu

V središču Finske leži majhno mestece Puolanka. Kraj, ki mu vse statistika kažejo izjemno slabo, zato so ga hitro razglasili za pesimistično prestolnico države. Prebivalci so si to oznako prisvojili in "kraj, v katerem ni nobenega smisla", začeli uspešno tržiti.

"Če delaš grde stvari in prikazuješ grde stvari, bo Puolanka izgubila svoj ugled," se glasi mantra, ki jo ponavljajo prebivalci mesta. "Vse se je začelo, ko smo postali nevoščljivi zaradi dogodkov, ki so potekali v drugih krajih, pri nas pa se ni dogajalo nič," pripovedujeRiitta Nykänen, dolgoletni pesimist. A so prebivalci prišli do inovativne ideje. Pesimistična zveze Puolanke, ki je bila ustanovljena pred desetletjem, je sklenila organizirati pesimistični dogodek, ki traja od 1. januarja do 31. decembra vsako leto. V zvezi pravijo, da so jih k ustanovitvi zveze in organizaciji znamenitega dogodka spodbudila zunanja percepcija in poročanja o življenju v mestu.

"Vsakokrat, ko se ime Puolanka pojavi v medijih, je omemba kraja negativno zaznamovana. Če ni najslabša po vseh statističnih parametrih, pa je vsaj druga ali tretja najslabša. Tako so se domačini tega naveličali, saj se to, kar so prebrali ni skladalo z njihovim doživljanjem realnosti v mestu," je dejal Tommi Rajala, ki pojasnjuje, da je pesimizem le odgovor. "Lahko smo najslabši na Finskem, ampak smo v tem najboljši. Puolanka ni samo središče Finske, ampak središče sveta. Središče pesimizma." Pesimistična zveza tudi pridno objavlja video reportaže iz mesta. Te so postale precej popularne, zato je v zadnjem času poskočila njihova gledanost na Youtubeu. Najbolj popularni temi, ki jih v videih obravnavajo sta zmanjševanje števila prebivalcev in pomanjkanje karkršnih koli dejavnosti, dogodkov in aktivnosti. "Ponavadi oglaševanje nekega kraja temelji na prikazu narave, dostopnosti storitev in primernosti za vzgojo otrok in rejo živine," pravi Rajala in dodaja, da je pri pesimizmu ravno obratno. "Tudi mi lahko pokažemo vse te stvari, ampak simultano v videih prikažemo realnost, ki se razlikuje od cenenih oglaševalskih pristopov." Redno sameva tudi šolski avditorij.

Župan mesta Harri Peltolaje obiskal finski sejem turizma v Helsinkih in povedal, da so se tam mnogi zanimali za pesimistično ponudbo, ki je na voljo v Puolanki. "V ponudbi moraš imeti nekaj posebnega in pesimizem, ki je še posebej dobro prikazan v spletnih videih, je v tem primeru zelo dobrodošla stvar." "Verjetno je naš pesimizem postal tako popularen, ker se mnogim na Finskem zdi domač. Navsezadnje veliko prebivalcev izvira iz podobnih majhnih krajev in mest," pojasnjuje Rajala. Medtem pa Antti Ryynänen z največjim pesimizmom opravlja svojo priljubljeno dejavnost – kroženje po mestu."Vsak petek zvečer, se mladi ljudje vozijo po mestu v istem krogu."Kot pravi je pesimizem njihov način življenja in razmišljanja. Nič ni vredno narediti, saj v resnici nič nima smisla. Nekoč je nekdo dejal: "Tukaj v Poulanki ne deluje nič, tudi pesimizem ne."

