Povečana prisotnost sončnega ostriža v Blejskem jezeru

Kako zelo bi se prestrašili, če bi vas med brezskrbnim plavanjem v jezeru nekaj ugriznilo? O tem pripovedujejo kopalci na Bledu, kjer so se močno namnožile ribe sončni ostriž. Da ugriz ni boleč in da ribe za človeka niso nevarne, so novinarki Nuši Dekleva zatrdili ribiči. Invazivna vrsta, ki je v Blejskem jezeru prisotna že več kot 50 let, pa za naš habitat kljub nebolečemu ugrizu, predstavlja kar nekaj težav, saj pleni ikre in mladiče drugih rib.