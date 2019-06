Povečana varnost in tišina legli nad Trg nebeškega miru

Na Kitajskem so v noči iz 3. na 4. junij krvavo zatrli prodemokratične, mirne študentske proteste na Trgu nebeškega miru v Pekingu . Kot po navadi, kitajske oblasti to občutljivo obletnico obeležujejo z molkom in še ostrejšo cenzuro na internetu. Število ubitih je še vedno neznanka – kitajske oblasti so potrdile 241 žrtev, medtem ko podatki iz leta 2017 kažejo veliko višjo številko, in sicer več tisoč žrtev.

Kitajski mediji danes obletnice niso omenili niti z besedo – v ospredje postavljajo okoljsko kampanjo predsednika Ši Džinpinga. Tuji mediji so poskušali dobiti komentar oblasti in po pritiskih so uradniki uporabo sile komentirali kot potrebno za vzpostavitev stabilnosti in razvoja države. Kitajski obrambni minister Wei Fenghe je na regionalnem varnostnem forumu v Singapurju v redkem komentarju dogodka dejal, da je bil incident posledica političnih pretresov in da je vlada sprejela pravilne ukrepe za stabilizacijo države. Tabloid Global Times je pokol označil za "cepivo", ki je kitajski družbi zagotovilo "zaščito pred večjimi političnimi pretresi v prihodnosti".

Na Trgu nebeškega miru so v luči obletnice poostrili varnost, tujim novinarjem pa prepovedujejo fotografiranje ali pa jim celo preprečijo vstop na trg. Tistim, ki so se tja vseeno prebili, so sledili policisti v civilu, ki so jim fotografiranje poskusili preprečiti z odpiranjem dežnikov, poroča Guardian.

Na kitajskem mikroblogu Weiboso blokirali iskalne pojme, kot so "Trg nebeškega miru" in "6,4 30", kakor je znana obletnica na Kitajskem. Že tedne pred obletnico so onemogočili spremembe uporabniških imen in komentiranje na platformi. Kljub cenzuri so nekateri kitajski državljani našli načine, da so (prikrito) opozorili na obletnico. Eden izmed uporabnikov je objavil svojo fotografijo pred portretomMao Zedonga na Trgu nebeškega miru in pripisal "Spominjamo se".