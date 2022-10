Povečano povpraševanje po kalijevem jodidu v luči jedrskih groženj

Strah pred jedrsko grožnjo je Evropo spodbudil k nakupu večjih količin tablet kalijevega jodida. O nenadnem povečanju povpraševanja po jodu v svojih lekarnah poročajo Romunija, Bolgarija, Poljska, Belgija in celo Hrvaška. V Belgiji so na primer jodove tablete brezplačne za vse prebivalce, v Franciji, kjer njihovo proizvodnjo nadzoruje vojska, prodajo določa vlada. Številne evropske države kopičijo zaloge, prav tako Združene države Amerike. Ameriška vlada je nedavno napovedala nakup ogromnih količin kalijevega jodida zaradi potencialne zaščite prebivalstva v primeru jedrskega napada. Googlovo iskanje za kalijev jodid se je konec februarja kmalu po ruski invaziji na Ukrajino močno povečalo, zdaj spet narašča. Kako je pri nas? Kdo je upravičen do teh tablet in kdo ne? Kakšni so negativni učinki in ali jih imamo dovolj?

Za vrati Zavoda za blagovne rezerve na Rojah je shranjena manjša količina tablet, na katere smo že skoraj pozabili. Po začetku vojne v Ukrajini so znova postale aktualne. Tablete kalijevega jodida za prebivalce so sicer shranjene v osmih bolnišnicah po Sloveniji. Uprava za zaščito in reševanje pa tu hrani le tablete za intervencijske enote. Negotovost, v kateri se je znašla Evropa, je sprožila skrbi in strah tudi v Sloveniji. A tablete kalijevega jodida pri nas niso dostopne v lekarnah. Izjema so le prebivalci znotraj 10-kilometrskega območja okoli nuklearke. Da je že prejela vprašanja o takšnih tabletkah, je priznala tudi predstojnica Klinike za nuklearno medicino UKC Ljubljana Katja Zaletel. "Vendar teh tablet nimam pri sebi," je dejala. V Kliniki za nuklearno medicino bi sicer po državnih načrtih v premeru jedrske katastrofe kontaminiranim osebam nudili oskrbo. "V UKC zalog za potreb centra nimamo. Zgolj skladiščimo tablete za naše državne rezerve," je povedala. Pristojne službe sicer zagotavljajo, da je tablet kalijevega jodida v Sloveniji dovolj. "Ob enkratni izpostavljenosti potrebujemo približno milijon in pol tablet, če bi izpostavljenost trajala en teden, ko bi bilo treba v določenih subpopulacijah odmerke ponavljati, pa je potrebnih dva milijona," je pojasnila. Na Finskem tablete javno dostopne Drugače je na Finskem, kjer so tablete javno dostopne. Po pozivu tamkajšnjega ministra za zdravje, naj si prebivalci priskrbijo omenjene tablete, je teh zmanjkalo le v nekaj urah. "Niso predvideli takega odziva, zato jim je v lekarnah za določen čas zmanjkalo tablet kalijevega jodida. Imajo pa teh tablet dovolj na zalogi, tako kot jih imamo tudi v Sloveniji," je situacijo na Finskem pojasnil direktor Uprave RS za varstvo pred sevanji Damijan Škrk. V primeru črnega scenarija bi zeleno luč za njihovo razdelitev pri nas dala civilna zaščita. "Pomembno je, da se te tablete zaužije pravočasno, pravočasno pa pomeni nekaj ur, preden bi nas oblak dosegel," je dejal Škrk. Podobno tudi Zaletelova, da so tablete učinkovite le, če jih vzamemo nekaj ur prej ali pa po izpostavljenosti sevanju. "Njihova zaščita deluje samo 24 do 36 ur," je dodala. PREBERI ŠE Kako zelo nas ogroža sevanje, če Putin z jedrskim orožjem napade Ukrajino? Ob tabletah je tudi tabela, ki prikazuje točno določene odmerke zdravila, ki ga je treba zaužiti glede na starost. Tablete se lahko aplicira vsem starim od prvega dneva po rojstvu pa vse do 40. leta starosti. "Po 40. letu imajo te tablete tudi negativne kontra indikacije," je opomnil Škrk. Po tej starosti so namreč zelo pogoste ščitnične bolezni, kalijev jodid pa bi v tem primeru delovanje ščitnice občutno poslabšal. Tablete delujejo tako, da z neradioaktivnim jodom nasitijo ščitnico in s tem preprečijo vstop radioaktivnem jodu. Starejši pa se lahko zaščitijo z redno uporabo jodirane soli. "Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije z okoli šestimi grami dobimo v telo dovolj joda," pa je povedala Zaletelova, ki je ob tem dodala, da podatki za Slovenijo kažejo, da Slovenci dosegamo bistveno višje vnose soli v svoje telo, tudi nad 10 gramov. 'Najbolj občutljivi so otroci do petega leta starosti' Ključno je, da pred radioaktivnim jodom zaščitimo nosečnice, doječe mame in majhne otroke. "Najbolj občutljivi so otroci do petega leta starosti," je pojasnila predstojnica klinike. Vendar pa na žalost ne gre za magične tablete, ki bi nas zaščitile pred vsemi sevanji. "To niso neke univerzalne tablete, ki bi nas ščitile pred sevanjem. Poskrbijo samo za eno, sicer zelo pomembno, ampak ozko področje," je jasen Škrk. Poleg tablet kalijevega jodida je zato kot zaščitni ukrep predvideno zaklepanje, evakuacija ter zaščita hrane, vode in krme.