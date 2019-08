Na celjskem sodišču so se nadaljevala zaslišanja prič v sodni preiskavi umora 24-letne Sare Veber. Zaslišali so tudi Sarino mamo in še nekaj Sarinih bližnjih sorodnikov. Glavna tema zaslišanj pa je bila rekonstrukcija tragičnega večera 15. marca 2015, ko je Abramov ustrelil svoje dekle. Med zaslišanjem vseh prič sta bila prisotna tudi Sebastien Abramov in njegov odvetnik.

