Vrh Mariborskega Pohorja je že zasnežen, še večjo pošiljko snega pa pričakujejo v prihajajočih dneh. Zapadlo naj bi ga do 40 centimetrov, zato so snežni topovi, ki bodo naravnemu dodali še umetni sneg, že pripravljeni. Kdaj si torej Štajerci lahko obetajo prvo smuko, predvsem pa, po kakšni ceni? Te so letos kar precej višje kot lani, a povpraševanja očitno ne manjka. V predsezoni so namreč prodali prav toliko smučarskih kart kot v letu prej.