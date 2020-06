Ste vedeli, da jagode znižujejo krvni tlak in da so zelo primerne za shujševalno kuro? 100 gramov jagod vsebuje zgolj okoli 30 kalorij. In ker je pred vrati sezona kopalk, je morda prav zato ob lepem vremenu tolikšna gneča v naših Jagodnih deželah. V Mariboru na Papeški cesti celo do te mere, da niti ogromno parkirišče ni dovolj veliko za vse željne tega sočnega sadeža.