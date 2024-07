Povpraševanje po klimatskih napravah je te dni večje od ponudbe

Napovedi vremenoslovcev so se uresničile. Najbolj vroče je bilo v Murski Soboti, Črnomlju in Osilnici, kjer so namerili 37 stopinj Celzija. Ni pa presegla rekorda temperatura morja, živo srebro se je ustavilo pri 30 stopinjah. Ljudje se v teh pasjih dneh znajdemo vsak po svoje. Nekateri se tako hladijo ob jezerih in potokih, drugi v rekah, spet tretji pa so najraje med štirimi stenami v hladu klimatskih naprav. In predvsem prenosne klime in ventilatorji gredo za med, v nekaterih trgovinah niso razprodani v urah, temveč minutah.