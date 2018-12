'Povsem sam sem v Beli hiši in čakam demokrate, da se vrnejo'

"Povsem sam sem (ubogi jaz) v Beli hiši in čakam demokrate, da se vrnejo in se dogovorimo o varnosti na meji, ki jo obupno potrebujemo. Na neki točki bo demokratsko zavračanje dogovora našo državo stalo več denarja kot mejni zid, o katerem vsi govorimo. Noro!" je tvitnil Donald Trump na koncu celodnevne serije tvitov o delni blokadi financiranja vlade, za kar se je sam odločil v strahu pred svojo volilno bazo, ker mu demokrati niso dali denarja za gradnjo zidu na meji z Mehiko.

Trump ima svojstven smisel za humor, s katerim jezi svoje liberalne kritike, in tudi tokrat z "ubogim jaz, ki je sam v Beli hiši" ni mogel misliti resno, saj je s prazničnih počitnic na Floridi nazaj v Belo hišo poklical ženo Melanio in njunega sina Barrona.

Edini problem ameriške ekonomije je po Trumpovem prepričanju centralna banka Federal reserve, ki nima občutka za borze in ne razume trgovinskih vojn, trdnega dolarja in demokratskega zaprtja vlade. "Fed je kot mogočen igralec golfa, ki ne zna zadeti, ker nima občutka," je pojasnil Trump, ki je že večkrat razložil, da je pametnejši od vseh strokovnjakov, ker mu občutki kažejo pravo smer.

Američanom je pojasnil, da je zid nekaj drugega kot 25 milijard za varnost na mejah in da bo zid zgrajen s prihranki od zaprtja vlade, poleg tega, kar že ima. Poročanje o tem je označil za napačno in dejal, da je težava, da bodo ostali dolarji brez zidu zapravljeni za nič.

Ni jasno, zakaj vztraja v Washingtonu, saj so vsi člani kongresa šli za praznike domov k družinam in jih ne bo do januarja, ko bodo v predstavniškem domu večino prevzeli demokrati in bodo možnosti za financiranje zidu padle na ničlo. Po drugi strani pa je jasno, da mu je dolgčas, saj je tvital bolj kot po navadi. Presenetil je z napovedjo, da bo Savdska Arabija plačala za obnovo Sirije.

Trump je tvitnil, da se mora Corker upokojiti, ker nima njegove podpore, Corker pa je odvrnil, da je to res, tako kot je tudi res, da bo Mehika plačala za Trumpov zid. Dodal je še, naj nekdo opozori varuške iz vrtca, da so odrasli (Mattis) pustili otroka samega.

Pogrel je tudi zgodbo, da zavezniki izkoriščajo ZDA, in si gladko izmislil, da vsi demokrati podpirajo zid na meji. Čez dan so sicer potekali pogovori, kako rešiti zaplet glede blokade financiranja dela vlade, in iz Bele hiše so prihajali namigi, da je Trump pripravljen sprejeti manj kot pet milijard dolarjev za zid.

Demokratska voditelja v kongresu Nancy Pelosi in Chuck Schumer sta ostala pri svojem in opozorila, da predsedniku ne zaupata, ker si vedno znova izmišlja nova dejstva in nove številke ter si premisli v zadnjem trenutku, ko vsi ostali mislijo, da je dogovor sprejet. S takim se ne moreta pogajati.