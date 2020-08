Povsod je lepo, a doma je najlepše: turistični bon unovčili kar v domači občini

Si predstavljate, da bi svoj turistični bon izkoristili kar v lastni občini? V občini Gorje na Gorenjskem so jih. Pa ne zaradi pregovorne gorenjske nevoščljivosti, da domačih lepot ne bi privoščili tujcu. Aleksandru Pozveku so domačini povedali, da so razlogi povsem praktični. Recimo, če doma kaj pozabiš, je lažje, če si 200 metrov od doma kot pa 100 kilometrov, stroškov za prevoz pa tudi ni. Pa še preveriš lahko, če je sosedova trava res bolj zelena.