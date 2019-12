Požar družini z dvema otrokoma vzel vse: 'Oblečena sva v cunje dobrih ljudi'

Zgodilo se je 27. novembra, nekaj po osmi uri zvečer. ''Z mlajšim sinom sva šla spat v zgornji del hiše, potem pa je čez čas nekaj začelo pokati spodaj,'' pripoveduje Slavko Mohar.

Ko je prišel v pritličje hiše, je sledil šok. ''Ozrem se in vidim ... vse v dimu in ognju,''nadaljuje. Hitro se je vrnil po mlajšega sina, ga zavil v odejo in z njim v naročju stekel iz hiše. Lahko bi se končalo tragično. ''Najhuje je, ko pomisliš, da bi ostal brez otrok in partnerja,'' s solzami v očeh pove Petra Makovec.

Slavku je uspelo rešiti še malega psička Bimbija, papige pa žal ne. Gasilci so požar uspeli hitro ukrotiti, tako da se ni razširil na zgornje nadstropje hiše, a družina je živela v pritličju, kjer ni ostalo nič. ''Uporabnega ni ostalo popolnoma nič. Oblečena sva praktično v cunje dobrih ljudi.''Njej so ostala le oblačila, v katerih je peljala starejšega sina na pregled v Ljubljano, njemu pa še manj kot to. ''Zgornji del pižame in spodnje hlače. To je vse, kar mi je ostalo. Pa copati.''