Požar na Floridi uničil 18 milijonov evrov vredni jahti

Po prvih ugotovitvah naj bi požar najprej zajel 50 metrov dolgo jahto Lohengrin in se razširil na manjšo Reflections. Gasilci iz Fort Lauderdalea so ocenili, da je škode za okrog 18 milijonov evrov. Kot kaže sta bili jahti še v fazi izgradnje oz. prenove, saj so bili okoli njiju postavljeni gradbeni odri, poročaCNN.

Gasilci sedaj odstranjujejo posledice požara, kmalu pa bo znan tudi vzrok, so še sporočili. Po navedbah oblasti v požaru ni bilo poškodovanih oseb.