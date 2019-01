Po trčenju vozil avtocesto zajeli ognjeni zublji, med žrtvami domnevno tudi otroci

Nesreča se je zgodila blizu mesta Gainesville na znani avtocesti Interstate 75, ki povezuje šest ameriških zveznih držav, in sicer Michigan, Ohio, Kentucky, Tennessee, Georgio in Florido.

Tamkajšnje oblasti so pojasnile, da sta bila v nesrečo, ki se je zgodila okoli 15.40 po vzhodnoameriškem času, vpletena tudi potniški kombi in še en osebni avtomobil. Škoda na cesti je ogromna, policija jo je zaprla za več ur, voznike so prosili, naj se izogibajo območju.