Požar na italijanski strani ponovno predstavljal grožnjo za Slovenijo

Razmere na Krasu se očitno končno umirjajo. Ogenj, ki je v sredo zajel Veliki Ovčnjak, so gasilci ponoči uspeli popolnoma pogasiti, prav tako tudi požare v okolici Kostanjevice, kjer na terenu še vedno ostajajo požarne straže. Največ skrbi je v četrtek povzročal požar na italijanski strani, pri naselju Devetaki, tik ob mejni črti. Naši zahodni sosedje so sicer pomoč iz zraka dobili že zjutraj, a so se preventivno odločili za evakuacijo več vasi, ves dan pa so jim v boju z ognjenimi zublji pomagali tudi slovenski kolegi. Če bi se veter obrnil, bi se požar namreč spet, tako kot minuli teden, lahko razširil tudi k nam.