Požar na Krasu pod nadzorom, še vedno velja visoka požarna nevarnost

Po naporni noči, ko se je več kot 400 gasilcev iz različnih enot borilo z ognjem, ki je zajel območje Kostanjevice na Krasu, so v ponedeljek lahko zadovoljno povedali, da imajo požar pod nadzorom. V nedeljo nekaj pred 10. uro dopoldan je namreč dva dni potem, ko so gasilci uspešno pogasili obsežnejši požar, ponovno zagorelo. Ogenj se je hitro širil po kraškem terenu. Najprej proti vasi Temnica, kasneje pa se je zaradi burje usmeril proti vasi Lokvica. Tam so gasilci za las preprečili katastrofo.

