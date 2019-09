Požar na ladji: preklicali iskanje pogrešanih, najverjetneje umrlo vseh 33 potnikov

Čedalje bolj verjetno je, da je požar na ladji ob obali Kalifornije terjal 34 smrtnih žrtev. Možnosti za preživetje devetih pogrešanih so namreč skorajda nične, oblasti pa so iskanje pogrešanih v torek tudi preklicale. Umrli naj bi tako vsi potniki in en član posadke, ki naj bi ostal ujet v podpalubju. Preživelo je le pet članov posadke, ki se jim je uspelo rešiti tako, da so poskakali v morje.

Reševalci so iz vode do zdaj potegnili 25 trupel, trenutno jih identificirajo.

Med umrlimi naj bi bilo tudi pet članov iste družine, poroča BBC. Šlo naj bi za družino iz Kalifornije, ki je na ladji praznovala očetov rojstni dan. Med umrlimi naj bi tako bil Michael Quitasol, njegova žena Fernisa Sison in hčerke Evan, Nicole in Angela. Susana Solano Rosas je namreč potrdila, da so na ladji umrle njene tri hčerke, skupaj z nekdanjim možem in njegovo ženo. "Oblasti nam nimajo kaj dosti za povedati. Hvala vsem za podporo, molitve in dobre želje," je sporočila skrušena Rosasova. Njen partner Chris Rosas pa je za Los Angeles Times razložil, da je bila Evan medicinska sestra na urgenci, Nicole natakarica, Angela pa srednješolska učiteljica znanosti. "Bila so izjemna dekleta. To je vse, kar lahko povem v tem trenutku," poudarja njihov očim.

Kdo vse je šel bil na ladji?

Nobene od drugih žrtev sicer oblasti uradno še niso identificirale, a njihovih svojci na družbenih omrežjih delijo njihove zgodbe.

41-letna morska biologinja Kristy Finstad naj bi bila vodja potapljaškega izleta, pravijo njeni bližnji. Njen brat jo je opisal kot avanturistko z izjemno voljo.

Med umrlima naj bi bila tudi učitelj fizike Scott Chan in njegova hči Kendra.

Na ladji naj bi bilo skupaj s starši tudi več študentov pacifiškega kolegija iz Santa Cruza. Njihova imena javnosti niso znana, je pa Cherie McDonough - mati 25-letne Allie Kurtz, ene od umrlih študentk, ameriškim medijem dejala, da je bila njena hči navdušena potapljačica.