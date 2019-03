Na podmornici izbruhnil požar: 'Naš največji strah. Kam se lahko umakneš?'

Britanska znanstvenica Molly Rivers in njen ameriški kapitan Robert Carmichael, ki sta na podmornici Nekton Mission, sta se morala danes zasilno dvigniti na površje. Ko sta bila 100 metrov pod morsko gladino, je namreč kapitan zavohal dih, ki je kmalu zapolnil kapitansko kabino. Carmichael je sebi in sopotnici takoj nadel masko in podmornico začel dvigati na površje, saj je indikator kisika v kabini padel na ničlo: "To je naš največji strah: požar znotraj kabine. Naš največji strah. Kam se lahko umakneš?"

Član podporne ekipe misije Nekton je za APpojasnil, da je podmornica potrebovala 23 minut, da je prišla na površje.

K sreči člana posadke nista utrpela poškodb, pristojni pa preverjajo, ali je na podmornici zagorela električna napeljava.

Plovilo je eno od dveh, ki sodelujejo pri oddaji "Deep Ocean Live", ki se predvaja na britanski televiziji Sky TV in ki se osredotoča na stanje svetovnih oceanov. Podmornica Nekton Mission dokumentira spremembe v Indijskem oceanu, ki bi lahko v naslednjih desetletjih vplivale na življenja več milijard ljudi na območju.

Misijo sicer že od samega izplutja iz glavnega mesta Sejšelov spremlja smola. Zaradi slabega vremena so morali spremeniti pot, podvodni dron so za kratek čas izgubili, ko mu je neka ladja prerezala kable, imeli pa so težave tudi z drugo opremo. Misija, ki se je začela marca, naj bi trajala do 19. aprila.