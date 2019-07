Požar na ruski vojaški podmornici, umrlo 14 mornarjev

Kot so sporočili z ruskega ministrstva za obrambo, naj bi podmornica, ki je v lasti ruske mornarice in namenjena za raziskovanje in reševanje, bila na misiji, ko se je zgodila nesreča. Do nesreče je že prišlo 1. julija, je sporočilo ministrstvo, ter dodali, da podmornica pripada severni floti, ki ima glavni bazi v Murmansku in Severnomorsku, kamor se je že vrnila.

RT poroča, da je podmornica ruske mornarice izvajala batimetrične meritve znotraj ruskih teritorialnih voda, ko je na krovu izbruhnil požar. Kot so nato zapisali pri ministrstvu za obrambo, je "podmornica izvaja meritve globine in oblike tal, ki so v interesu ruske mornarice." 14 mornarjev naj bi umrlo zaradi vdihavanja strupenega dima, ki se je sproščal pri gorenju nevarnih snovi, čeprav so drugi člani posadke požar uspeli omejiti.