Ogenj uničil štiri hiše, gasilcem uspelo omejiti požar

FOTO: Hrvaško vojno letalstvo in protizračna obramba

Za gasilci na hrvaškem otoku Pelješac je naporna noč. Ognjene zublje jim je uspelo omejiti in trenutno pri mestu Orebić na Pelješcu ni večjih odprtih požarov, so po poročanju portala dnevnik.hr sporočili iz Dubrovniško-neretvanske županije.

Gasilcem, ki so se celo noč trudili držati ogenj pod nadzorom v trikilometrskem pasu od Postupa do Glabalova, je delo oteževal močan veter. Meteorologi napovedujejo, da se bo zmerna do močna burja postopoma umirila.

Gasilski poveljnik Dubrovniško-neretvanske županije Stjepo Simovićje povedal, da kljub temu, da se stanje izboljšuje, gasilci ostajajo na terenu.

"Biti moramo zelo pazljivi, saj lahko na nekaterih mestih manjše plamene veter hitro razširi. Požar še zdaleč ni pogašen," opozarja Simović.

Z ognjem se še vedno bori več sto gasilcev iz domače županije, pa tudi iz drugih krajev Hrvaške. Poleg njih so na terenu tudi hrvaška vojska in druge interventne službe.

Hrvaški obrambni minister Damir Krstičević je izrazil obžalovanje, da so v torek v požaru zgorele štiri stanovanjske hiše v Stankovićih in se zahvalil gasilcem za požrtvovalno delo.

Slavko Tucaković, glavni gasilski poveljnik, je v torek zvečer povedal, da je stanje v okolici Orebića veliko boljše, bolj resna pa je situacija v občini Kula Norinska pri Metkoviću, kjer je bil požar v poznih večernih urah še naprej aktiven.

"Trenutno je ukazano, da se nihče ne umika s svojega mesta," je še dejal Tucaković.

Glede vzroka požara je povedal, da je o tem prezgodaj razpravljati, je pa zavrnil namigovanja, da je do požara prišlo zaradi daljnovodov.