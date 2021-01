Požar popolnoma uničil stanovanjsko hišo

Od stanovanjske hiše na Remšniku, ki jo je zajel požar, ni ostalo praktično nič. Edina sreča v nesreči je bila, da so vsi ostali živi. Gorečo hišo sta namreč babica in njen vnuk še pravočasno zapustila, lastnik hiše pa je med gašenjem utrpel lažje telesne poškodbe, prav tako tudi njegov starejši sin. "Letos smo se nameravali vseliti, vse je bilo končano, vse je bilo novo, le še kopalnico bi morali urediti," nam je v joku razlagala partnerica lastnika, ki še kar ne more doumeti, da so ostali brez vsega.

Pomoč družini, ki je v požaru izgubila vse. FOTO: Kanal A