Požar uničil domove slavnih in bogatih

Požar Camp, ki se je razširil na 440 kvadratnih kilometrov površin, velja za najbo lj uničujoči požar v zgodovini te zvezne države in eden izmed najbo lj smrtonosnih. Mesto Paradise je zgorelo do tal, uničenih je na tisoče domov in objektov. Zaradi požara trenutno pogrešajo okoli 230 ljudi.

Ameriški zvezdniki, med katerimi so Neil Young, Robin Thicke in Gerard Butler, pa so med tistimi, ki so morali zaradi omenjenega požara izgubili svoje domove. Butler je fotografijo pogorišča objavil na Twitterju in se zahvalil gasilcem za njihov pogum. Na Instagramu pa se je oglasil tudi Thicke, ki je objavil zahvalo gasilcem in vsem prostovoljcem, ki so "tvegali svoja življenja, da bi rešili naše domove".