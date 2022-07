Požar v Dalmaciji se umirja, ostaja strah pred močnim vetrom

Na Hrvaškem se po peklenski noči situacija počasi umirja. Velikanski požar, ki je v sredo dopoldne izbruhnil med Vodicami in Šibenikom, je obkoljen z vseh strani in se ne širi več, so sporočili pristojni. A požar še ni lokaliziran, zato so poleg več sto gasilcev na delu tudi policisti in vojska, območje požara pa ves čas preletava tudi več kanaderjev. Ognjeni zublji so zajeli več kot 3.000 hektarov zemlje ter posledično uničili več nasadov oljk in vinograde ter vsaj 20 hiš. K sreči o smrtnih žrtvah ne poročajo, lažje poškodovan je bil zgolj en gasilec, ki pa se je že vrnil nazaj na delo. Ponoči je gasilcem pomagalo predvsem to, da se je močan veter, ki je širil požar, umiril, a se bojijo, da bi se ta lahko kmalu spet okrepil.