V podjetju za predelavo nevarnih odpadkov Ekol v industrijski coni Laze pri Kranju so zagorele odpadne krpe, tekstil in zračni filtri. Nastalo je za več 10.000 evrov materialne škode. V požaru niso gorele nevarne snovi, saj so te skladiščene v drugem skladišču, ki ga požar ni zajel. So pa tamkajšnji prebivalci enotni, Ekola si ne želijo v svoji bližini, saj je zanje to le tempirana bomba.