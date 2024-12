Požar v Javorniku: mlada družina v nekaj urah ostala brez doma

V mirni vasici Javornik so ognjeni zublji uničili pravkar obnovljeno hišo. Dom je izgubila štiričlanska družina. V času požara jih k sreči ni bilo doma, tako da ni bil nihče poškodovan, a škoda, ki je nastala, je ogromna. 92 gasilcev je več ur gasilo požar, delo so jim vsaj malo olajšali domačini, ki so prihiteli na pomoč, še preden so prva vozila prispela na teren. Lastnika sta sama obnavljala hišo, vanjo vložila ves prosti čas in privarčevan denar, šele kratek čas so živeli v njej, so pripovedovali pretreseni krajani.