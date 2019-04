Požar v Lenartu: gasilci po naključju našli moško truplo

Lenarški gasilci so med gašenjem velikega požara po naključju naleteli na moško truplo. Iz bližnjega potoka so namreč jemali vzorce vode ter preverjali, če se je s pogorišča vanj stekla kakšna nevarna snov. Zagorelo je namreč v skladišču odpadnega materiala podjetja Salomon, požar pa je zajel približno 600 kvadratnih metrov odpadnega materiala, papirja, plastike in kovinskih delov.

