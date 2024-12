Požar v Logatcu: okna brez stekel, razpadajoča ograja in črnina

Starejša hiša, ki zdaj v središču Logatca stoji v tišini, je bila v noči na četrtek del obsežne intervencije, v kateri je sodelovalo 54 gasilcev. Zagorelo je na podstrešju, ogenj pa se je nato neusmiljeno širil v stanovanjski del in sosednjo hišo. V svoje ognjene zublje je ujel tri starejše nepokretne stanovalce, ki pa so jih gasilci uspešno evakuirali. Zakaj je zagorelo, policija še preiskuje, družina, ki je čez noč ostala brez doma, pa je začasno nastanjena pri sorodnikih. Logaški Rdeči križ in Občina se zdaj trudita, da bi jim čim hitreje našli primerno stanovanje.