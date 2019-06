Požar v Marseillu: mimoidoči iz prvega nadstropja rešili tri majhne otroke

V stanovanjski hiši v središču Marseilla je izbruhnil požar. V prvem nadstropju stavbe so v stanovanju ostali ujeti trije otroci z mamo, ki je klicala na pomoč. Na ulici se je zbrala skupina ljudi, pogumni mimoidoči pa so splezali do okna in otroke, stare šest mesecev, tri leta in pet let, rešili iz gorečena stanovanja. Gasilci so požar, ki je uničil tri nadstropja, omejili.

Tri otroke, stare šest mesecev, tri leta in pet let, so iz požara rešili mimoidoči, ki so splezali do okna v prvem nadstropju in otroke spustili ljudem, ki so čakali na ulici, poroča spletni portal bfmtv.fr. Zagorelo je v pritličju, kjer se je vnel kup smeti, ogenj pa se je nato razširil po stavbi. Nakupovalna ulica v središču mesta, kjer je izbruhnil požar, se nahaja le pet minut stran od tiste, na kateri sta se lani novembra zrušili dve stavbi.

Reševalci so potrdili, da so mimoidoči sami skozi okno v prvem nadstropju na varno spravili tri otroke, ki jih je njihova mama prinesla do okna in predala pogumnim fantom, ki so po žlebu in fasadi priplezali do nje.

Gasilci so nato evakuirali še preostale stanovalce stavbe, 16 ljudi pa je zaradi požara moralo poiskati nadomestno namestitev. Otroci so zdravi in niso utrpeli poškodb, njihova mama pa se je zastrupila z dimom in so jo prepeljali v bolnišnico, še piše bfmtv.fr.

