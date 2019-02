Požar v Parizu: sedem mrtvih, vsaj 28 ranjenih

Sedem ljudi je umrlo v velikem požaru, ki je v noči na torek izbruhnil v bogati pariški soseski. Pri tem je bila huje ranjena ena oseba. Vsaj 27 ljudi, med njimi tudi trije gasilci, pa je v požaru, ki so ga nekateri reševalci poimenovali za "prizor neverjetnega nasilja", utrpelo lažje poškodbe. "Število žrtev bi se lahko še povečalo, saj še vedno gori na 7. in 8. nadstropju," je za AFPdejal gasilec.

Številni so se pred ognjenimi zublji in dimom zatekli na bližnje strehe stavb, od koder so jih rešile gasilske ekipe. "Veliko ljudi smo morali rešiti, vključno z nekaterimi, ki so se zatekli na strehe," je potrdil tiskovni predstavnik gasilcev Clement Cognon.