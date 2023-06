Požar v trgovskem centru v Polzeli gasilo 60 gasilcev: poškodovanih ni

Na Polzeli se je 60 gasilcev na vse pretege trudilo pogasiti požar, ki je zajel tamkajšnji trgovski center. Poškodovan k sreči ni bil nihče, a so gasilci s težavo dostopali do goreče stavbe, da bi prišli do ognjenih zubljev, so namreč morali rezati pločevinasto streho. Vzrok, zakaj je stavba zagorela, še ni znan, znano pa je, da se je požar začel na terasi lokala in se razširil na preostanek zgradbe. Poleg strehe, ki jo bo treba v celoti zamenjati, večje škode v notranjosti ni. Lokalne prebivalce pa najbolj skrbi, ali bodo v svojem okoliškem trgovskem centru v bližnji prihodnosti sploh lahko nakupovali.