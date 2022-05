Kjer je dim, tam je ogenj in tako sta bila dim kot ogenj v zapuščeni sušilnici hmelja v Konjskem pri Vojniku, kjer je v gasilski akciji sodelovalo več kot 90 gasilcev iz petih društev. Sušilnica, ki ima več lastnikov in o kateri se je govorilo, da se v njej zbirajo tudi narkomani, se je vnela kot bakla in je kljub hitremu odzivu in trdemu delu gasilcev skoraj popolnoma pogorela.