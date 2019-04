Gozdni požari v Evropi: na Norveškem evakuirali več sto ljudi

Gozdni požari so že zajeli Evropo. V zadnjem mesecu se z ognjenimi zublji spopadajo v Veliki Britaniji, Nemčiji, na Švedskem in na Norveškem, kjer so oblasti na jugu države evakuirale na stotine ljudi.

Na stotine ljudi je moralo zapustiti svoje domove zaradi obsežnih gozdnih požarov, ki so zajeli južne predele Norveške. Samo v okolici mesta Sokndal, kjer so požari izbuhnili v torek, so oblasti evakuirale 148 domov. Na tem območju je pogorelo območje v velikosti 7,5 kvadratnih kilometrov. Policija ob tem opozarja, da so požari ušli izpod nadzora, ter da bo močan veter še pripomogel k hitrejšemu širjenju ognjenih zubljev. Poročil o morebitnih žrtvah ali poškodovanih ni, a policija poziva prebivalce, naj se območju izogibajo. Rdeči križ, ki je pomagal pri evakuacijah, je za BBC dejal, da požar ogroža kmetije in manjše vasi. Gori pa tudi v okolici mesta Lyngdal.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Da so se gozdni požari začeli že v aprilu, je izjemno zgodaj in zato tudi zaskrbljujoče, opozarjajo strokovnjaki. Ti svarijo tudi pred "dramatičnim povečanjem števila požarov"na celotni celini. Samo v zadnjem mesecu so v Evropi gozdni požari izbruhnili v Veliki Britaniji, Nemčiji in na Švedskem, in so tako "močno nad povprečjem": "Ta sezona je drastično slabša v primerjavi z zadnjim desetletjem," svarijo pri Evropskem informacijskem sistemu za gozdne požare (EFFIS). Dodajajo, da je k temu prispevala tudi suha zima, ki smo ji bili priča ponekod po Evropi, ter dolgotrajna suša.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke