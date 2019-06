'Požari, pobegi in samomori so največja tveganja v japonskih zaporih'

Velika, siva stavba, oblikovana kot črka X, je v ne ravno najbolj mondeni soseski Kosuge na severovzhodu japonskega glavnega mesta Tokio.

Razen ob občasnem povečanju zanimanja medijev, ko kakšnega bolj vidnega morilca pospremijo na njegovo zadnjo pot, se za ta zapor s 1600 zaporniki in 800 zaposlenimi javnost ne zanima.

V zadnjih mesecih so številni sicer poročali o nekdanjem prvem možu Nissana in Renaulta Carlosu Ghosnu ter njegovem bivanju v tem japonskem zaporu. Tam naj bi ga zadrževali v majhni, neogrevani celici, mu odrekali zdravniško pomoč ter ga po več ur dnevno ustrahovali in zasliševali. "Tožilci ga vsak dan po več ur zaslišujejo, ustrahujejo in ga mučijo, da bi iz njega izvlekli priznanje. In to vse brez prisotnosti njegovega odvetnika," je med drugim v pismu človekoljubni organizaciji Human Rights Watch (HRW) zatrdila njegova žena.

Ghosn je v zaporu preživel 108 dni zaradi obtožb o prikrivanju dohodkov – med letoma 2010 in 2015 je to pomenilo okoli 39 milijonov – in zmanjšanja lastne plače na papirju, ker se je želel izogniti kritikam. Prav tako so mu očitali, da je na avtomobilskega proizvajalca prenesel osebno izgubo, ki jo je ustvaril na višku finančne krize, v vrednosti več kot 14 milijonov evrov. Ko je marca plačal kar 7,9 milijona evrov varščine, so ga izpustili, a so ga kmalu potem znova aretirali, v zaporu pa je preživel še dodatnih 21 dni.