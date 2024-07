Smo pripravljeni na sezono požarov?

V prihodnjem tednu se nam znova obetajo visoke temperature. Za letošnje poletje so sicer napovedi, da ne bo tako mokro, kot je bilo lansko, niti ne tako vroče in sušno, kot je bilo predlansko. Za zdaj požarne ogroženosti v naravi še ni, a se lahko ta napoved hitro spremeni. Vsi se še spomnimo predlanskih požarov na Krasu, ko so nam ogenj pomagali gasiti Hrvati, Italijani, pa Romuni, Madžari, Slovaki. Letos, pravijo na upravi za zaščito in reševanje, smo pripravljeni, če se zgodi podoben scenarij. Že zdaj je enota za gašenje iz zraka z Air tractorjema s španskima pilotoma operativna. Kdaj si jima bodo pridružili še slovenski piloti?