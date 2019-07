Požari na Arktiki, Aljaski, Kanadi in Sibiriji posledica naraščajočih temperatur ozračja

Večina gozdnih požarov je posledica strel ali ravnanja človeka. Gozdni požari na gosto poraščeni Aljaski poleti niso redkost. Po navedbah McDonalda so v preteklosti že beležili leta, ko je gorelo na podobni površini kot letos. Razlika z letos je, da pogoji za požar še niso bili nikoli tako ugodni, kar je posledica suhih tal in visokih temperatur ozračja.

Število požarov je štirikrat večje kot lani. Strokovnjaki to med drugim pripisujejo naraščajočim temperaturam ozračja. Na Aljaski, kjer so trenutno našteli 250 gozdnih požarov, od tega jih 200 gori nenadzorovano, je nevarnost za nove gozdne požare velika kot še nikoli. "Trenutno je nevarnost za gozdne požare tako velika, kot še nikoli," je dejal načelnik gasilcev na Aljaski Norm McDonald . Trenutno gori na približno 9000 kvadratnih kilometrov površine, kar ustreza 44 odstotkom površine Slovenije.

Na Arktiki so sicer zabeležili najbolj vroč junij. Od začetka tega meseca je v arktičnem krogu zagorelo več kot stokrat. V Rusiji je v plamenih 11 od 49 regij. Svetovna meteorološka organizacija (WMO), je arktične požare označila za požare "brez primere". Največji požari, ki naj bi jih povzročila strela, so se razplamteli v Irkutsku, Krasnojarsku in Burjatiji. Zaradi vetrov, ki nosijo dim, je kakovost zraka v Novosibirsku, največjem mestu Sibirije, slabša.

Mark Parrington , znanstvenik za podnebne spremembe je opisal obseg dima kot "impresivnen" in objavil sliko ognja in dima po večjem delu regije.

Thomas Smith, okoljski geograf v Londonski šoli za ekonomijo, je za USA Today povedal, da v 16-letnem satelitskem zapisu ni bilo opaziti takšnih požarov.

Požari lahko trajajo več dni ali mesecev in povzročajo znatne količine toplogrednih plinov."To so nekateri največji požari na planetu, nekateri so videti večji od 100.000 hektarjev,"je dejal Smith."Količina ogljikovega dioksida, ki se je sprožila med požari v arktičnem krogu v juniju 2019, je večja od vsega sproščenega CO2 iz požarov arktičnega kroga v istem mesecu od leta 2010 do leta 2018 skupaj."Samo v juniju je WMO povedal, da so arktični požari sprostili 50 megaton CO2, kar ustreza količini vseh letnih emisij na Švedskem.