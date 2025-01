Požari v Los Angelesu: Nočna mora, konec sveta, armagedon, sodni dan

Najmanj pet obsežnih požarov uničuje drugo največje ameriško mesto in njegovo okolico, najmanj pet ljudi je mrtvih, uničenih je več kot 1500 hiš, več kot 137 tisoč ljudi je moralo zapustiti domove. Med slavnimi, ki so izgubili streho nad glavo, so najbolj znana dedinja Paris Hilton, igralec Billy Crystal in nekdanja televizijska voditeljica Ricki Lake. V skrbeh je tudi naš hokejski zvezdnik Anže Kopitar. Njegova žena Ines je objavila posnetek obsežnega požara, ki se nevarno bliža njihovemu domu.