Požari v ZDA uničili že več kot 1,8 milijona hektarjev površine

V Kaliforniji, Oregonu in državi Washington se več 10.000 gasilcev še vedno bori z gozdnimi požari, ki so se množično razpasli že v sredini avgusta. Skoraj 30 velikih požarov je do sedaj uničilo že več kot 1,8 milijona hektarjev, kar je primerljivo s površino Slovenije. Uničenih je skoraj 10.000 hiš in drugih objektov, požar je terjal 35 življenj, največ v Kaliforniji. Gost dim se je že pred dnevi razširil čez celotno območje Združenih držav, sedaj pa naj bi po podatkih programa Copernicus za spremljanje ozračja dosegel tudi Evropo.