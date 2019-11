Požari zahtevali že tri smrtne žrtve, gasilci pa: Najhujše šele prihaja

Za širše območje Sydneyja in regijo Hunter v Novem Južnem Walesu za torek napovedujejo visoke temperature, močan veter in nizko vlažnost, kar bo ustvarilo "katastrofalne" pogoje za požare. To je najvišja stopnja tveganja za požare. Za Sydney so jo napovedali prvič po letu 2009, ko so uvedli novo lestvico tveganja. "Ogrožena bodo življenja in domovi," so po poročanju avstralske televizije ABC posvarili ob tem.