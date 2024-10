Pozdravljeni v raju na Zemlji

Ste tudi vi med tistimi, ki na spletu iščejo ideje, kam na naslednji izlet? Ali pa na družbenih omrežjih vidite fotografijo kakšnega neznanega slapu in že preverjate, kako se do njega pride? Pogosto se zgodi, da tega niste zasledili le vi, pač pa še precej drugih, in najdena destinacija naenkrat ni tako zelo idilična, kot je bilo morda videti sprva. Našo državo je lani obiskalo več kot šest milijonov turistov, kar je bil rekord, letos do konca avgusta pa že 4,8 milijona. In medtem ko gremo Slovenci najraje v zdravilišča ali na morje, tuje turiste najbolj pritegnejo gorski kraji, kar pri tistih največjih naravnih lepotah, po katerih slovi naša država, verjetno vse bolj opazite tudi sami. Kljub temu pa še ostajajo skriti kotički, kamor človeška noga le redko stopi. In prav takšne težko dostopne lokacije odkriva Rok Bremec iz Zgornjih Gorij pri Bledu, nekdanji smučarski tekač in trener mladih upov, po poklicu gozdar, in jih objavlja na svojem kanalu na YouTubeu. Enega od posnetkov ste zelo verjetno videli tudi sami, in sicer tistega o najvišje ležečem bivaku v Sloveniji, le malo pod Triglavom, ki je zabeležil že več kot 141 tisoč ogledov.