Pozeba uničila več kot 80 odstotkov koščičastega sadja

Razmere po pozebi kažejo na katastrofo, je bila složna strokovna skupina za ocenjevanje škode po pozebi s Kmetijsko gozdarske zbornice. Oroševanje, segrevanje in dimljenje ... Vse te tehnike so kmetje uporabljali v treh ledenih nočeh, da bi zavarovali svoj pridelek. Večina je bila pri tem neuspešna, saj so temperature pod lediščem vztrajale predolgo. Najbolj so prizadeti sadjarji, vinogradniki in vrtnarji. A brez posledic ne bo ostala niti zelenjava, zato bo treba ukrepati takoj in tudi dolgoročno.

