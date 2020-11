Pozitivnih dobrih 22 odstotkov testiranih: razmere se počasi, a vztrajno izboljšujejo

V nedeljo so po vladnih podatkih opravili 2063 testov na novi koronavirus in potrdili 464 novih okužb. Umrlo je 24 bolnikov s covidom-19, v bolnišnicah se jih zdravi 1143, 190 na intenzivni negi. Iz bolnišnic so odpustili 53 ljudi. V Sloveniji je bilo po podatkih Sledilnika za covid-19 doslej potrjenih 45.625 okužb, trenutno pa je v državi 21.514 aktivnih primerov. Tudi dvotedenska pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev se je tako za tri odstotke znižala in je trenutno 1026. Skupaj pa je doslej v Sloveniji umrlo 578 oseb s covidom-19. A ne glede na to, da se razmere izboljšujejo, se ne smemo preveč sprostiti in pozabiti na vse ukrepe.