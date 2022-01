Odprta ulica, v tujini znana kot "open street", je ulica, ki je bolj naklonjena pešcem in kolesarjem kot avtomobilom. V Sloveniji bi lahko mesta dobila več takih ulic. To si želijo na Inštitutu za politike prometa, kjer so tudi zagnali projekt, s katerim pozivajo vse mestne občine, da se prijavijo in svojim občanom podarijo bolj prijazno ulico.