Pozivi prostovoljcem za pomoč se vrstijo tudi na spletu

Kadrovske stiske ne poznajo le v slovenskih bolnišnicah. Tu so tudi domovi starejših in drugi varstveni zavodi po Sloveniji, ki zaradi okužb osebja potrebujejo pomoč. Najbolj iskani so tako študentje zdravstvene nege in medicine, na pomoč pa so vabljeni tudi upokojeni zdravstveni delavci. Nekatere bolnišnice tako že kličejo tudi prostovoljce, ki bi predvsem sprejemali ljudi na vstopnih točkah. Pozivi se vrstijo tudi na družbenih omrežjih.